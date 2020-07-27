Название для нового сквера возле строящегося собора Александра Невского выберут сами волгоградцы. Для этого с сегодняшнего дня стартует конкурс по выбору названия для обновляемой территории вдоль улиц Мира, Гоголя и Володарского в Центральном районе, которая в настоящее время обозначается как «сквер 20-го квартала».

​На официальном сайте администрации Волгограда, перейдя через баннер на главной странице или напрямую по ссылке горожане могут предложить свои версии названия для сквера. Также отправить свой вариант можно на электронную почту: [email protected] Предложения принимаются до 9 августа включительно.

В рамках второго этапа наиболее популярные из полученных предложений будут вынесены на общегородское голосование. Оно стартует 10 августа в 12:00 на этой же странице. Название, за которое отдаст свои голоса большинство горожан, будет присвоено обновленному скверу.



