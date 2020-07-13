На территории Волго-Ахтубинской поймы ведутся работы по строительству тридцати водопропускных сооружений, работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Объекты создаются с целью улучшения ситуации с наполняемостью ериков и озер во время паводка.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сооружения призваны обеспечить максимальный пропуск паводковых вод по всей гидрографической сети поймы и предотвратить отток воды после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел. Это будет способствовать поддержанию необходимого уровня воды в ериках и озерах, пополнению подземных водоносных горизонтов и повышению уровней воды в колодцах и скважинах.

Строительство ГТС запланировано на водных артериях вблизи крупных населенных пунктов Среднеахтубинского района — города Краснослободска, а также Клетского, Красного, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений. Помимо восстановления экологического баланса, для жителей хуторов этих сельских поселений улучшится транспортное сообщение – на участках дорог, проходящих над водопропускными сооружениями, появится щебеночное покрытие.

До конца 2020 года комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области планируется завершить строительство 6 водопропускных сооружений. Оставшиеся 24 водовыпуска будут готовы к эксплуатации в 2022 году.



