Целый комплекс мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды, реализуются в данный момент в Светлоярском районе Волгоградской области. В рамках пилотной программы по экологическому оздоровлению ведутся работы по расчистки пруда Плотинка в Волгоградской области, после завершения которых емкость водоема увеличится в два раза.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, уже сейчас подрядная организация закончила проведение обследования и очистки акватории пруда, формируется территория для складирования извлекаемого грунта. В соответствии с проектом, в течение трех лет предстоит очистить от ила, мусора и зарослей участок площадью 18 гектаров, углубить чашу водоема, укрепить берега.

Также, для снижения нагрузки на Светлоярский район, в черте которого расположены крупные промышленные предприятия, в рамках программы создают защитные лесополосы. На территории, прилегающей к пруду Плотинка, на площади восемь гектаров осенью прошлого года высажено около 2,5 тысячи саженцев деревьев. А этой весной проведены работы по восстановлению защитной лесополосы вдоль астраханской трассы: благоустроена территория и высажены деревья на площади 14,6 гектара. Сотрудники Светлоярского лесничества ухаживают за саженцами, обеспечивают полив.

Еще одно направление работы — своевременное принятие мер по фактам загрязнения атмосферного воздуха промпредприятиями. Для решения этой задачи стационарный пост наблюдения перенесен в западную часть районного центра Светлый Яр, ближе к возможным источникам выбросов загрязняющих веществ. Комплекс дооснащен автоматическими средствами измерения, сбора, обработки и передачи данных, которые анализируют ситуацию каждые 20 минут. Информация о выявляемых отклонениях от нормы оперативно направляется в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, территориальных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, администрации Светлоярского района. На основе полученных данных принимаются решения о проведении внеплановых проверок деятельности тех или иных промышленных предприятий, по фактам выявленных нарушений принимаются административные меры.



