Специалисты приступили к кровельным работам в отдельном здании спортивного зала муниципальной спортивной школы «Родина» в Тракторозаводском районе. За время работ предстоит заменить 300 квадратных метров кровли.

По данным городской администрации, зал на ул. Быкова, 8а в Тракторозаводском районе предназначен для проведения занятий по художественной и эстетической гимнастике. В обеих секциях занимаются более 250 юных спортсменов.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, включающие демонтаж ветхих элементов конструкции. Затем специалисты восстановят поврежденные участки бетонной стяжки, выполнят гидроизоляцию с обработкой всей поверхности кровли специальным составом, обеспечивающим надежную антикоррозийную защиту. Финальным этапом станет монтаж двух слоев мягкого кровельного покрытия. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет.



