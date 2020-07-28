Сезон местных арбузов уже стартовал, с полей региона было собрано уже 5175 тонн полосатой ягоды. Первыми к уборке арбузов приступили в Быковском и Николаевском муниципальных районах. Пока средняя урожайность составляет 203 центнера с гектара. Напомним, в среднем ежегодно в регионе выращивают порядка 250 тысяч тонн бахчевых — арбузов, тыквы и дыни.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, параллельно с уборкой арбузов ведется и сбор ранних овощных культур, в частности картофеля. По сравнению с прошлым годом занятая им площадь выросла на 11% до 2,4 тысячи гектаров. По расчетам специалистов, производство картофеля суммарно составит 60 тысяч тонн на предприятиях, а вместе с личными хозяйствами — порядка 190 тысяч тонн. Например, в Ленинском муниципальном районе на сегодня убрано девять гектаров раннего картофеля, получена 171 тонна при средней урожайности 190 ц/га.

Также продолжается уборка ранних томатов, огурца, капусты, перца, моркови, свеклы, лука, кабачков и других овощей. Урожай уже собран на площади более одной тысячи гектаров, убрано свыше 25 тысяч тонн. Огурца получено 7,3 тысячи тонн, томатов — 6,9 тысячи тонн, капусты — 5,8 тысячи тонн. Лидерами по объему произведенной овощной продукции являются Среднеахтубинский район, где валовый сбор составил 9,5 тысячи тонн, далее следуют Иловлинский (7,9 тысячи тонн) и Городищенский районы (3,8 тысячи тонн).



