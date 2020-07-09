Постановлением Губернатора Волгоградской области №254 от 10 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области с 13 апреля 2020г. установлен особый противопожарный режим, который продолжает действовать и по сегодняшний день.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

Обращаем внимание, что к запретам в условиях особого противопожарного режима также относится розжиг костра и мангала для приготовления шашлыка, как в природных условиях, так и на придомовых территориях, и территориях садовых товариществ.

В соответствие с федеральным законодательством в условиях особого противопожарного режима, за нарушения требований пожарной безопасности, мера ответственности ужесточается: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

8 июля случаи возгорания были зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе — город Михайловка. Глава региона акцентировал внимание, что при угрозе дальнейшего распространения огня необходимо принять дополнительные меры по защите людей, организовать эвакуацию жителей населенных пунктов из опасных зон. Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица.

На заседании оперативного штаба было отмечено, что всего по региону задействовано более 300 единиц техники и более тысячи человек личного состава.

«В связи со сложной обстановкой сегодня в Калачевском районе был применен вертолет для тушения пожара. Мы также по решению штаба обратились к МЧС России — для Волгоградской области зарезервирован самолет, он готов вылететь при необходимости в любую точку региона для оказания помощи. По итогам ночи сделаем выводы и определимся с применением дополнительной авиационной техники», — отметил Андрей Бочаров.

Непосредственно для тушения лесного пожара в Ольховском районе привлекались 17 единиц техники и более 80 человек личного состава. Ситуацию осложняла жара и сильные порывы ветра. Андрей Бочаров отметил слаженную работу всех служб, которым во взаимодействии с жителями удалось оперативно отреагировать и минимизировать последствия.



