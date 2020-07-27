По данным оперативного штаба, в постановление губернатора Волгоградской области № 179 были внесены изменения, согласно которым в регионе усиливается масочный режим и продлеваются действующие ограничительные меры. Напомним, документ регулирует режим на время распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, до 9 августа продлевается режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет.

Усиливается масочный режим. Его действие расширено на уличную торговлю. Ранее маски обязаны были использовать покупатели и продавцы, находившиеся в закрытых помещениях. С понедельника данные правила также распространяются на киоски, ларьки и пр. Напоминаем, что продавцы обязаны отказывать в продаже покупателям без маски. Отдельно оговаривается запрет на пребывание без маски в медицинских учреждениях. Данная норма введена для защиты медработников и пациентов.

Введен запрет гражданам с температурой тела выше 37,2С на посещение мест массового скопления людей. Контролировать температуру на входе обязаны были и раньше, но с понедельника сотрудники, осуществляющие термометрический контроль, получают полномочия запретить доступ гражданину с повышенной температурой, а в случае отказа — вызвать полицейского, который составит на нарушителя протокол.

Продлевается на неопределенный срок запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Жителей области смогут расписать, но без гостей и церемонии.

Также на неопределенный срок продлевается запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Отдельная оговорка сделана для государственных и муниципальных музеев, открытых плавательных бассейнов с условием соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. В аквапарках разрешено пользоваться объектами, находящимися на открытом воздухе (бассейны, водные аттракционы).

Продлевается на неопределенный срок запрет на курение кальянов.

На неопределенный срок продлевается запрет и на работу предприятий общепита. Однако пересмотрены условия, при которых работа кафе, ресторанов и столовых возможна: кроме разрешения работы в режимах летнего кафе-веранды, доставки, на вынос, добавлена возможность принимать посетителей внутри помещения, но с соблюдением санитарных норм и входного контроля температуры тела, с заполняемостью не более 50%, с запретом на проведение банкетов. Также запрещена работа детских комнат, танцпола, караоке.

Продлеваются на неопределенный срок действующие ограничения в работе объектов розничной торговли, а также запрет на работу бань, саун.

На неопределенный срок продлен запрет работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Продлевается на неопределенный срок запрет на работу фотоателье, однако в отдельных случаях, при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, вам смогут оказать услуги, например сфотографировать на документы.

В целом сохраняются ограничения в работе санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. Изменения коснутся детских лагерей — с 1 августа все же начнется летняя оздоровительная кампания, но детские лагеря останутся закрытыми для иногородних, не являющихся жителями Волгоградской области. При этом облздраву поручено разработать план маршрутизации и эвакуационных мероприятий, чтобы в кратчайший срок обеспечить карантин и отправку заболевших в медучреждение, заранее закрепленное за каждым оздоровительным лагерем.

А вот пансионатами, домами отдыха, санаториями и турбазами с 1 августа смогут воспользоваться жители всех субъектов России. Однако организации обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Продлевается на неопределенный срок запрет на посещение обучающимися образовательных организаций. Решение об их работе в новом учебном году будет принято до 20 августа исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Какой она будет, зависит от нас. Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и сокращение контактов особенно для групп риска — эти простые меры эффективно защитят нас от заболевания и позволят скорее вернуться к привычной жизни.



