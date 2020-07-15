Теперь ученики детской школы искусств №2 города Михайловки будут заниматься на новых музыкальных инструментах, которые получила школа в рамках национального проекта «Культура». В рамках программы в школу были переданы учебные пособия и 6 роялей.

В 2020 г. в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» детские школы искусств Палласовского муниципального района и городов Волжский, Михайловка и Фролово приобретают музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. На модернизацию детских школ искусств предусмотрено свыше 20 миллионов рублей федеральных средств.

Палласовская детская школа искусств» получила около 200 наглядных пособий, 3 аккордеона «Тула», 2 учебных баяна «Этюд», 6 классических гитар профессионального качества, 3 цифровых пианино ведущих мировых производителей и синтезатор, комплект сценического светового оборудования, 2 интерактивные системы в классы теории музыки и художникам, комплект учебных хореографических станков. Фроловская детская школа искусств получила музыкальные инструменты, оборудование, планируется поставка роялей, 2 скрипок, учебных пособий. В детскую музыкальную школу №3 г. Волжского осуществлена поставка учебных материалов, ученической мебели, оборудования, музыкальных инструментов, ожидается поставка роялей.

Всего же количество модернизируемых в рамках нацпроекта «Культура» учреждений утверждено Министерством культуры Российской Федерации и составляет 12 ДШИ – по 4 школы в 2020, 2022 и 2024 годах.