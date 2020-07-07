Количество рейсов речного маршрута «Обувная фабрика — Сарпинский» было увеличено в утренние и вечерние часы. Начиная с 4 июля первый рейс по субботам будет выполняться от острова в 08:40 и в 09:00 уйдет в обратном направлении, а по воскресеньям в 17:40 от острова и в 18:00 от пристани «Обувная фабрика».

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, с учетом этих дополнений пассажирское сообщение с островом Сарпинский полностью вышло на традиционное летнее расписание. Так, например, ранее с 46 до 112 было увеличено количество рейсов в неделю по маршруту «Красноармейск – Вязовая грива», ежедневно речные трамваи 16 раз пересекают акваторию Волги. Более чем в два раза увеличилось количество выходов теплоходов по маршруту «Руднева — Сарпинский», по будним дням на этом направлении предусмотрено 16 рейсов, по выходным — 20 рейсов.

Добавлены рейсы были и на направление «Волгоград — Культбаза» — в том числе, для удобства работающих жителей островной части города расписание дополнили ранние утренние и поздние вечерние рейсы в будние дни. Всего еженедельно речные трамваи совершают свыше 370 рейсов по 6 муниципальным маршрутам.



