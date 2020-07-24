С августа 2020 года авиакомпания Utair вновь начнет совершать рейсы, которые были приостановлены в связи с пандемией, а также добавит новую частоту на популярном направлении.

По данным пресс-службы международного аэропорта Волгограда, рейсы начнут выполняться уже с 3 августа. С этого дня прямой рейс в Астрахань будет совершаться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Прилет воздушного судна из Астрахани в понедельник запланирован на 21.55, в пятницу – 17.00. Вылетать из Волгограда самолет будет в 18.25 понедельника и в 13.40 пятницы. Стоимость билетов – от 741 руб. в одном направлении, время в пути 1 час 15 минут.

Рейсы в Сочи, которые выполнялись по понедельникам, средам и субботам, дополнились еще одним днем недели – пятница. Прилетать в Волгоград по понедельникам, средам и субботам самолет будет по тому же времени, что и раньше, — в 08.35, в пятницу время прилета запланировано на 12.50. Отправляться в Сочи рейс будет в 22.45 по понедельникам, в 18.00 по средам, пятницам и субботам. Стоимость перелета в одном направлении — от 2 485 руб., время в пути 2 часа 10 минут.

По измененному расписанию трижды в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) будет выполняться рейс в Краснодар. Прилет в Волгоград запланирован на 00.15, вылет в Краснодар – 06.00. Стоимость билета – от 2 085 руб., время в пути – 2 часа 15 минут.

Также авиакомпания Utair продолжит выполнять полетную программу в Уфу. Вылететь в столицу Республики Башкортостан по-прежнему можно будет 3 раза в неделю – в понедельник, среду и субботу в 09.25, прилететь в Волгоград из Уфы – в те же дни в 17.00. В одном направлении стоимость билета составляет от 3 285 руб., время в пути – 2 часа 30 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика www.utair.ru



