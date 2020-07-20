Сотрудники природных парков ежегодно проводят мероприятия по расчистки родников. Этот год не стал исключение и подобные мероприятия проходят во всех природных парках региона.

Так, на территории природных парков «Эльтонский» и «Нижнехоперский» были проведены работы по расчистки от ила и мусора родников, а также благоустройство прилегающей к воде территории. Также приводятся в надлежащий вид и «зеленые» стоянки для туристов.

Ко встречи туристов готовятся и в природном парке «Эльтонском», где уже благоустроили территорию уникальной горы Улаган, а также расчистили от мусора дамбу озера Эльтон. Кроме того, сотрудники парка благоустроили зону вблизи знаменитого Сморогдинского минерального источника, очистив родник от ила и камыша, а берег — от сухой травы и растительного мусора. Для тех, кто планирует отдохнуть в беседке, что возведена в устье речки Большая Сморогда, энтузиасты отремонтировали лавочки. Эти водоемы, напоминают специалисты, не только интересные для туристов объекты, но и важная часть экосистемы Приэльтонья. Проведенная уборка — очередная акция заботы об уникальной природной территории.

Аналогичную акцию под девизом «Живи, родник!» провели на днях специалисты природного парка «Нижнехопёрский». В Нехаевском районе, вблизи станиц ы Луковской и хутора Родники в рамках экопроекта «Не хочу жить на свалке» они расчистили два источника — «Родниковский» и «Отрок». В самое ближайшее время здесь проведут уборку территории вблизи родников в Алексеевском и Кумылженском районах.

Несмотря на действующие ограничения в организации и проведении мероприятий для отдыхающих и туристов, сотрудники парков уже готовы ко встрече гостей — земляков и приезжающих из других регионов страны.



