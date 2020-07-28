Новый музей будет создан на туристическом маршруте в природном парке «Щербаковский», сотрудники которого уже начали собирать первые экспонаты. Музей будет рассказывать посетителям о традициях и быте немцев Поволжья, которые селились в наших краях.

По данным комитета культуры Волгоградской области, природный парк ведет плановую работу по обустройству туристического маршрута «Ураков бугор». Одна из главных остановок в пути — село «Нижняя Добринка», являющаяся первой немецкой колонией в Поволжье. Здесь экскурсантов и туристов знакомят с историей иностранной колонизации, достопримечательностями и памятниками немецкой архитектуры.

Закономерно, что музей «Традиции и быт поселений немцев Поволжья» создается именно в Нижней Добринке, в историческом здании бывшей аптеки. Здесь проведен капитальный ремонт, сохранены стены помещения второй половины 18 века.

Поскольку для наполнения выставки требуются экспонаты, сотрудники парка обратились к местным жителям с просьбой передать старинные вещи, предметы быта, ремесленные и художественные изделия — любые артефакты, связанные с событиями тех времен. Как выяснилось, немало людей хранят вещи, являющиеся свидетелями целой исторической эпохи или важных событий прошлого.

Первые предметы, имеющие музейную ценность, уже приняты на постоянное хранение и скоро займут достойное место в коллекции музея. Так, жители Нижней Добринки С.Г. Силаев передал деревянную лодку, а С.Е. Субботина — швейную машинку «Зингер». Из Верхней Добринки переедет экспонат «Сруб колодца» с сохранившейся исторической цепью и ведром. От неизвестного дарителя принесен старый кирпич, на котором отмечен год изготовления — 1879.

Природный парк благодарит всех, кто поддержал интересную идею. Экологи надеются на пополнение музейных запасников ценными историческими экспонатами.



