Строители приступили к очередному этапу ремонтных работы в одной из старейших школ в пос. Ангарский. Для укрепления фундамента здания школы будет использовано 260 кубометров бетонной смеси. Еще 22 кубометра специалисты используют для создания бетонного монолитного пояса, на который в дальнейшем будут устанавливаться конструкции новой кровли. На объекте ежедневно задействовано порядка 30 рабочих и спецтехника.

По данным городской администрации, подрядная организация создает новый фундамент глубиной три метра из армированного бетона с обеих сторон от старой конструкции. Для сохранения устойчивости здания работы ведутся локальными участками по 10 метров.

На крыше здания рабочие сооружают монолитный армированный пояс, который станет основой для новой двускатной кровли из металлопрофиля.

Следующим этапом станут работы на фасаде, а также внутри здания. Сейчас рабочие заканчивают очищать внешние стены от старой, наполовину обвалившейся штукатурки. Локальные повреждения кладки будут устраняться с помощью спецраствора, на более поврежденных участках рабочие проведут полную замену кирпичной кладки. Снаружи стены утеплят пенополистеролом и покроют новой штукатуркой. Вместо прежних бело-голубых оттенков стены школы будут выполнены в бежевых тонах.

Полностью все ремонтные работы планируется завершить до конца 2020 года. Капитальный ремонт образовательного учреждения проходит за счет средств разных уровней бюджета – федерального, областного и городского.

Глава Волгограда Виталий Лихачев поручил профильным службам подготовить предложения по благоустройству пришкольной территории, а также двух спортивных площадок, включая школьный стадион.

Здание школы в пос. Ангарском по ул. им. Римского-Корсакова, 1 было построено в 1950 году. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт, в результате строение пришло в непригодное для использования состояние. В 2017 году было проведено техническое обследование здания школы, включающее в себя и исследование грунта. Результаты данных исследований показали, что грунт под зданием не является просадочным, в неудовлетворительное состояние здание школы пришло из-за общего износа конструкций.



