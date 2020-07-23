Подрядная организация, которая будет выполнять работы по замене инженерных коммуникаций плавательного комплекса «Дельфин», уже определена. Бассейн входит в состав муниципальной спортивной школы «Родина» в Тракторозаводском районе.

По данным городской администрации, в рамках муниципального контракта, специалистам подрядной организации предстоит обновить устаревшие системы: заменить насосы подачи воды, 28 радиаторов отопления, запорную арматуру, а также трубы водоснабжения и теплоснабжения. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Плавательный комплекс «Дельфин» был открыт в 1979 году. В его состав входят два бассейна: один для малышей, его глубина чуть более метра, второй — 25-метровый бассейн на четыре дорожки для ребят постарше. С момента строительства замена инженерных коммуникаций обоих бассейнов ни разу не производилась. В спортивном сооружении занимается 400 юных горожан.



