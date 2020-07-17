16 июля в ходе тестовых испытаний, проводимых после планово-предупредительного ремонта на одном из котлов котельной 1308 в Красноармейском районе, отмечено нарушение герметичности арматуры, сопровождающееся выбросом газо-воздушной смеси, используемой для проведения испытаний. Персонал приступил к устранению неполадок, выявленных в ходе тестового испытания и дальнейшим пуско-наладочным работам.

На сроки подачи потребителям горячего водоснабжения данное событие не повлияет, поскольку котел предназначен для использования в отопительный период. Горячая вода после окончания профилактических работ на котельной поступит потребителям без задержки, с графиком можно ознакомиться на сайте компании.



