В Дзержинском районе Волгограда началась подготовка к строительству школы на тысячу мест, которая расположится на улице Шекснинской в одном из самых крупных микрорайонов. Подрядная организация, которая подготовит проектную и рабочую документацию для строительства в Волгограде нового общеобразовательного учреждения, уже определена.

Как сообщают в городской администрации, по примеру уже реализованных проектов в Советском районе Волгограда и городе Камышине Волгоградской области в здании школы на Шекснинской будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории. Помощь в обучении и развитии маленьких личностей окажет оснащенный современным оборудованием пищеблок: в отличие от школьных столовых старого образца, зачастую требующих модернизации, в новых школах создаются комфортные условия для приобщения детей и подростков к культуре правильного питания, формирования здоровых привычек в еде. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.



