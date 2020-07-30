На сайте «Концессий водоснабжения» в разделе «Библиотека» – новые материалы: это исследование «Незамеченная революция», посвященное 45-летию станции аэрации на острове Голодном – очистным сооружениям городской канализации.

Библиотека на сайте – коллекция материалов, которые так или иначе связаны с водоканалом и концессиями. В ней три раздела. Библиотека «Лидера» – собрание уникальных книг по мировой практике государственно-частного партнерства, в частности – концессий. Каждая из этих книг – библиографическая редкость, так как выпущена небольшим тиражом. Газета «Коммуналка в нашем доме» рассказывает горожанам о коммунальных услугах, помогает разобраться, что и как устроено, отвечает на вопросы.

Новое поступление – на книжной полке Музея историй чистой воды «Фильтры». Здесь собраны материалы по истории водоканала, которому, кстати, в этом году исполняется 130 лет. В разделе можно прочесть, например, книгу «Чистая вода от чистого сердца», которую коллектив водоканала подготовил к своему 120-летию. Отдельным блоком здесь стоят видеоматериалы – первые два фильма проекта «Уроки с водоканалом». Из-за противоэпидемических ограничений съемки учебных фильмов приостановлены, но уже сейчас можно посмотреть, как химические процессы электролиза и коагуляции применяются на практике – в технологическом процессе подготовки питьевой воды для Волгограда.

Исследование «Незамеченная революция» стало логичным продолжением другого проекта – о холере в Волгограде 1970 года. Угроза смертельной болезни заставила заняться гигиеной всерьез, и строительство очистных сооружений канализации стало результатом нового подхода к экологии и коммунальному хозяйству. История строительства и становления очистных сооружений на острове Голодном – местами драматичная, а местами романтическая. Исследование откровенно рассказывает и о свершениях, и о просчетах этой стройки, показывая, что именно водоотведение является критерием цивилизованности общества. Частью этого исследования является документальный фильм с таким же названием, где историю строительства на острове рассказывают его участники.

Для «Концессий водоснабжения» 5 лет работы в Волгограде – это не только водоснабжение и водоотведение, но и тесный контакт с городскими сообществами. Общее понимание истории города, уважение к его обычаям и особенностям, поддержание и развитие славных трудовых традиций коллектива водоканала дают основу для диалога и взаимопонимания предприятия и горожан.

Посетить «Библиотеку» можно по ссылке.



