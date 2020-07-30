В новом учебном году все учащиеся с 1 по 4 классы включительно будут обеспечены горячим питанием в школах. Соответствующие поправки в региональное законодательство приняты Волгоградской областной Думой.

Задача по обеспечению обязательным и бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы поставлена Президентом страны Владимиром Путиным. Изменения внесены в законы «Об образовании в Волгоградской области», «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области», а также в Социальный кодекс региона.

По данным областной думы, теперь обедать в школе смогут 100% учеников начальных классов всех государственных и муниципальных образовательных учреждений региона. При этом сохранена практика частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям учащихся 5-11 классов (дети из малоимущих и многодетных семей, а также состоящие на учете у фтизиатра).

Финансирование будет осуществляться за счет федерального, областного и местного бюджетов.



