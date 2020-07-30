Как сообщила на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое провел президент, вице-премьер России Татьяна Голикова: — «С учётом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты».

Также она отметила, что 92% вузов готовы начать учебный год с 1 сентября, остальные не позднее 14 сентября, но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца.

Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во всех вузах будет обеспечен контроль над здоровьем студентов и проведение термометрии. Особое внимание мы уделили общежитиям, в которых проживает около 800 тысяч человек. До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий санитарной безопасности на территории общежитий, готовность к принятию мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции.



