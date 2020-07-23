Чтобы повысить привлекательность внутреннего туризма среди россиян, правительство вернет часть средств потраченных на покупку тура по России. Для этого из резервного фонда Правительства выделяется 15 млрд рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».

Решение Правительства направлено на поддержку граждан и развитие внутреннего туризма.



