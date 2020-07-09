Уже сейчас три медучреждения региона, которые были перепрофилированы под инфекционные стационары, готовятся к переходу на обычный режим работы. Областная клиническая больница №3, областная психиатрическая больница №2 и Жирновская ЦРБ прекратили прием больных коронавирусной инфекцией и сокращают количество коек в развернутых госпиталях. В медицинских учреждениях еще остаются заболевшие, которых скоро начнут готовить к выписке. После этого стационары закроются на основательную дезинфекционную обработку.

По данным областной администрации, инфекционный госпиталь в ГУЗ «Жирновская ЦРБ» был экстренно развернут в связи со вспышкой COVID-19 в местном психоневрологическом интернате. Тогда в медучреждении развернули стационар на 40 коек. В настоящее время здесь продолжают лечение семь пациентов, у трех из которых — коронавирусная инфекция. Со 177 до 99 сократила количество коек областная психиатрическая больница №2, расположенная в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас здесь проходят лечение 70 пациентов, из которых 38 с COVID-19.

В двух корпусах волгоградской областной клинической больницы №3 было развернуто 206 специализированных коек. В настоящее время здесь уже не принимают инфекционных пациентов, на лечении пока остается 41 человек, в том числе 27 — с подтвержденным коронавирусом. В регионе развернут достаточный коечный фонд, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании ГБУЗ «ВОКБ №3» обратно в медицинский центр для оказания плановой помощи жителям региона. После выписки последних пациентов и проведения необходимых дезинфекционных мероприятий учреждение возобновит работу по следующим профилям: кардиология, эндокринология, хирургия, гастроэнтерология, реабилитация пациентов после инсультов и инфарктов, оказание высокотехнологичной ортопедической медпомощи. Также в корпусе на ул. Циолковского возобновит работу диабет-центр и центр аутоиммунных заболеваний, которые временно принимали граждан на ул. Порт-Саида, 11.

Напомним, первым медучреждением, который прекратил прием пациентов и приступил к тщательной обработке помещений, стал Волгоградский клинический медицинский центр ФМБА России. С 15 июля здесь пациентам вновь будет доступна высокотехнологичная медпомощь в сфере травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.



