Волгоградцам предлагают принять участие в очередном мероприятии, проводимом в онлайн-формате. На этот раз дистанционно планируют провести ещё одно традиционное мероприятие — конкурс «Фигуры из песка». Конкурс проводится ежегодно на берегу Цимлянского водохранилища, но этот год стал исключением для многого, включая и данный конкурс.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в этом году конкурс пройдет в девятый раз и будет посвящен сказкам народов мира. Из-за пандемии коронавируса сотрудники парка «Цимлянские пески» вынуждены поменять формат — мероприятие пройдет в онлайн режиме.

1 августа всем желающим предлагается слепить фигуру из песка и в течение двух дней, до 3 числа, прислать на электронный адрес: [email protected] фотографии, иллюстрирующие начало и результат работы. Фото необходимо сопроводить данными о названии фигуры, фамилии и имени автора.

Организаторы напоминают: фото из интернета не рассматриваются!

После того как жюри оценит работы, будет объявлено о победителях. Электронные дипломы и сертификаты получат все участники конкурса.



