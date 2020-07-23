Специалисты отмечают, что в последние годы привлекательность лотосового озера возросла в разы. В период цветения лотосов – в конце июля-августе – озеро ежедневно посещают от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Из-за большой антропогенной нагрузки сотрудники природного парка взяли шефство над прилегающей к озеру территорией: они не только проводят экскурсии, на которых рассказывают о лотосе орехоносном, его особенностях и связанных с этим цветком легендах, но и организуют акции по очистке берега водоема от мусора, напоминают об ответственности за уничтожение краснокнижного растения, устанавливают информационные стенды.

Кроме того, начиная с прошлого года, на площадке перед озером проводится экофестиваль «День лотоса». Его цель не только популяризация Лотосового озера как уникального туристического объекта, но и повышение экологической культуры и ответственности отдыхающих. В этом году фестиваль состоится в середине августа, организаторы — природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и Облкомприроды — в настоящее время определяют формат его проведения.