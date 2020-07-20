Коронавирус ударил по многим компаниям из совершенно разных отраслей. Кто-то смог с ним справиться, а кому-то повезло меньше. Но с уверенностью можно сказать одно – меняться пришлось всем. И Tele2 не исключение.

Во время самоизоляции на рынке мобильной связи наблюдались разнонаправленные тренды: с одной стороны, голосовая связь и интернет стали чуть ли не единственным средством общения и пользовались большим спросом, с другой – активное потребление трафика не отразилось на выручке. Чем это обусловлено? Абоненты стали более разумно подходить к своим тратам, рассказывает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Пользовали отказывались от дополнительных сим-карт и более глубоко выбирали пакеты услуг у основного оператора. К тому же, рост трафика в новых районах – прежде всего за городом, ведь именно там самоизолировались многие горожане — потребовал ускоренного строительства и модернизации сети, и следовательно, дополнительных затрат. Снижение трафика в центрах крупных городов из-за того, что люди либо уехали за город, либо сидели дома и пользовались домашним интернетом; временно не работающие из-за ограничений салоны связи – все это отразилась на выручке.

Однако эти трудности не отразились на абонентах. В период карантина Tele2 предложила клиентам ряд возможностей, которые помогали сэкономить (компания дарила гигабайты абонентам, которые не выходили из дома, запустила программу «Выгодно вместе», позволяющую получить скидку на абонентскую плату, а искусственный интеллект Миа дарил абонентам бесплатный доступ к услугам и контенту).

Еще одним крупным проектом в период карантина стал «Дом по другим правилам» — бесплатная открытая онлайн-платформа, на которой было собрано множество разнообразного образовательного и развлекательного контента. «Мы предложили ряд интересных лекций, экскурсий и мастер-классов, чтобы пользователи могли провести время дома с пользой», — поделился Сергей Эмдин. После снятия ограничений сайт продолжил работу – теперь компания добавила на площадку лекции и мастер-классы из разных уголков России: местные рестораторы, специалисты по архитектуре и просто известные люди знакомят зрителей со своими локальными «фишками».

Но после снятия карантина многие решили не ограничиваться виртуальным туризмом. Очевидно, что огромный поток отдыхающих двинется в Краснодарский край. Tele2 уже заметила приток туристов на Кубань и подготовилась к росту нагрузки на сеть, так что сеть полностью готова к встрече с гостями и увеличению трафика — можно смело ехать.

А если по пути на Черноморское побережье сделать остановку в Ростове-на-Дону, то можно протестировать еще одну новинку от Tele2, направленную на поддержку внутреннего туризма. Проект «На связи с городом» — это бесплатная аудиоэкскурсия по центру Ростова-на-Дону. Чтобы насладиться экскурсией, понадобится лишь смартфон, мобильный интернет и удобная обувь. Абоненты Tele2 в сопровождении виртуальных гидов смогут узнать интересные факты о городе, его архитектуре и истории и даже о местных жителях.

Рост мобильного инертнет-трафика отмечается не только на курортах, но и по всей стране. Причем как в целом, так и в пересчете на одного пользователя, рассказал Сергей Эмдин. Компания ускоренными темпами строит сети, так как понимает важность надежного интернета для каждого клиента. После пандемии тренд на ускоренную цифровизацию сохранится, уверен Сергей Эмдин — уже успели сформироваться новые цифровые привычки, многие пересмотрели свой образ жизни, формат работы и перешли в онлайн-режим.



