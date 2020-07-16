Каждый малек выпущенный в Волгу весит около 2,5 граммов, а вырастили их сотрудники Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в специальных прудах и бассейнах. Всего в Волгу было выпущено более 80 тысяч мальков осетра и свыше 51 тысячи стерляди.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, состояние молоди оценено специалистами как удовлетворительное. Учет и выпуск рыбы прошел в соответствии со всеми правилами: по сбросным каналам при температуре воздуха 30-40 градусов в прогретую воду.

Напомним, в Волгоградской области искусственным воспроизводством биоресурсов занимаются Нижневолжский филиал ФГБУ «Главрыбвод» (Волгоградский осетровый рыбоводный завод), Цимлянский рыборазводный завод, ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод» и другие предприятия. В прудах и бассейнах выращиваются частиковые и осетровые породы рыб (сазан, белый амур, толстолобик, вырезуб, стерлядь и осетр). Так, осетровая молодь, выращенная для данного выпуска на базе Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод», занимала 17 прудов общей площадью 50 гектаров, а стерлядь — два пруда площадью 7,4 гектара и девять бассейнов. При этом мальки выращиваются специально для проведения нерестовой кампании с использованием технологии искусственного оплодотворения.

Добавим, в прошлом году рыбоводческими предприятиями Волгоградской области выпущено более десяти миллионов мальков ценных пород рыб, что почти на треть превышает показатель 2018-го. Работа по восполнению ценных биоресурсов в водоемах региона продолжается.



