Ещё один онлайн-проект открывается для досуга детей. Новый онлайн-проект «Детский час онлайн» запускает музей-заповедник «Старая Сарепта», который будет проводиться в рамках действующего проекта «Сарепта детям».

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», на просторах интернета с 1 августа юные гости музея-заповедника смогут встретиться с уже полюбившимися героями, погрузиться в атмосферу сказки и волшебства, не выходя из дома.

Проект «Детский час онлайн» будет состоять из двух частей. Первая часть — музыкальный блок, в котором ребята вместе с аниматорами смогут станцевать известные флешмобы, поиграть в любимые музыкальные игры и выучить что-то совершенно новое. Вторая часть – игровая, которая позволит малышам весело провести время с любимыми героями. Баба – Яга, Василиса Премудрая, клоуны, Кощей Бессмертный и многие другие герои с удовольствием поиграют с ребятами, расскажут интересные истории и проведут множество забавных конкурсов.

Каждую субботу августа в 11:00 на официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника «Старая Сарепта» будут публиковаться видеосюжеты в рамках проекта «Детский час онлайн». Проект позволит не только весело, но и с пользой провести время детям. А самое главное, что никаких особых приспособлений для этого не нужно – лишь удобный гаджет, доступ к интернету и хорошее настроение.



