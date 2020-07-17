Новый проект «Сарепта – жемчужина на Волге» расскажет жителям и гостям нашего региона об уникальном месте нашего края, где в 1765 году была основана единственная гернгутская колония в стране. А сегодня на ее месте находится музей-заповедник «Старая Сарепта», здания которого являются старейшими в городе Волгоград. Гости приезжают в Сарепту, чтобы окунуться в европейскую культуру и поближе познакомиться к укладом жизни гернгутеров.

По данным пресс-службы музея, в рамках нового проекта «Сарепта – жемчужина на Волге» можно будет узнать, чем знаменита Сарепта, что изготавливали сарептяне, какие сарептские производства существуют в нашем городе по сей день и что можно приобрести в Сарепте, что бы напоминало о пребывании именно в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Ответы на эти вопросы виртуальные посетители смогут получить из статей на официальном сайте и в соцсетях музея-заповедника в рамках нового проекта «Сарепта — жемчужина на Волге». И, возможно, именно Сарепта станет целью вашего следующего путешествия.



