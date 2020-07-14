Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает желающих принять участие в онлайн-викторине «Обычное в непривычном», посвященной Дню этнографа, который отмечается 17 июля. Виртуальные посетители смогут проверить свои знания по истории и традициям народов нашего края.

По данным пресс-службы музея, в рамках проекта «Перекресток культур» в группах музея-заповедника «Старая Сарепта» в социальных сетях на протяжении нескольких месяцев публиковались статьи о народах, населяющих Нижнее Поволжье, а также материалы об интересных экспонатах, представленных в музее-заповеднике.

С 14 по 18 июля в социальной сети Инстаграм на официальной странице музея-заповедника «Старая Сарепта» @altsarepta1765 будут публиковаться видеоролики с вопросами о предметах, давным-давно вышедших из нашего обихода. Участникам необходимо отвечать в комментариях на видеовопросы, а самый активный получит приз – обереговую куклу «Благополучница», которая принесет счастье в ваш дом.

Итоги викторины «Обычное в непривычном» музей-заповедник «Старая Сарепта» подведёт 20 июля.



