Посещать музеи города можно будет уже с начала августа. Музей-заповедник «Старая Сарепта» сообщает об открытии. Начиная с 1 августа музей будет работать семь дней в неделю, откроет новую выставку и снизит цены.

По данным пресс-службы музея, порядок посещения музея-заповедника «Старая Сарепта»: самостоятельный осмотр будет осуществляться по сеансам, которые начинаются через каждые 15 минут с 9.00 до 11:15 включительно и с 13:00 до 17.00. Проведение экскурсий будет возможным только для групп не более 5 человек и только по предварительной записи. С 12.00 до 13.00 музей-заповедник будет закрываться на дезинфекцию.

Первые обзорные экскурсии пройдут 1 и 2 августа в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00, запись на которые обязательна. Кроме того, 1 августа в 17.00 состоится любимая посетителями экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты», посещение которой также возможно только по предварительной записи!

Чтобы пребывание в музее было безопасным, действуют ограничительные меры для посещения: допуск посетителей будет возможен только при наличии и ношении маски (в случае отсутствия ее можно будет приобрести в музее), а также гостям будет измеряться температура тела бесконтактным способом и производиться обработка рук дезинфицирующими средствами.

Во всех выставочных залах «Старой Сарепты» уже проведена тщательная дезинфекция помещений, а также нанесена рекомендуемая Роспотребнадзором социальная разметка.

– Музей полностью готов к открытию в соответствии с санитарными требованиями, – комментирует директор музея-заповедника Юлия Красноглазова.

Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» просят обратить внимание на правила посещения музея, чтобы после визита у гостей остались только положительные эмоции!

Справки и запись по телефонам: 67-33-02, 8 — 927-511-67-49.



