В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» восемь домов культуры области проходят капитальный ремонт. В рамках ремонта в зданиях обновляется кровля, фасад и проводятся внутренние и инженерные работы.

По информации комитета культуры Волгоградской области, в настоящее время в ДК Новоаннинского района завершены работы по ремонту кровли, системы отопления и парапета, еще предстоит привести в порядок и утеплить фасад. Также строители продолжают отделочные работы внутри здания: в вестибюле произведен демонтаж облицовки колонн и гардероба, будут заменены на новые кресла в зрительном зале. Для учреждения также закуплены и доставлены новая одежда сцены, световое и музыкальное оборудование.

Во Фролово ведутся работы по ремонту кровли, фасада здания, зрительного зала, крыльца, модернизации инженерных систем. В Даниловском районе строители приступили к монтажу оконных блоков и дверных полотен, произведено устройство отмостки. В Кумылженском районе и ДК городского поселения Петров Вал Камышинского района продолжается ремонт подсобных помещений, зрительных залов и холлов, завершено обновление фойе.



