Заканчивается подготовка стадиона «Волгоград Арена» к РПЛ. Новый сезон должен начаться 9 августа, однако сколько зрителей сможет принять стадион неизвестно.

До старта сезона осталось меньше двух недель — согласно предварительному расписанию он начнется 9 августа. Даже при условии переноса на одну неделю, с болельщиками «Ротора» пока не поделились информацией о новых правилах посещения стадиона, — сообщает спортивный портал Metaratings.ru.

Футбольная национальная лига решила сразу открестилась от установки новых правил по количеству зрителей. В итоге эта ноша должна лечь на региональные отделения Роспортребнадзора. От решения Федеральной службы зависит, сколько зрителей сможет поддержать свою команду с трибуны.

В качестве ориентира можно взять Премьер-лигу. Сейчас на матчи первого дивизиона разрешается пускать до 10% от максимального количества зрителей. На днях власти Москвы отмечали, что допустимый порог с 1 августа могут увеличить до 50%.

На «Волгоград Арене» продолжается подготовка к РПЛ. Для обеспечения мер безопасности будет установлено два туннеля. Они будут оборудованы камерами с датчиками движения, которые автоматически распыляют дезинфицирующие средства. Заявленная пропускная способность составляет 12-20 человек в минуту.



