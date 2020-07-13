Ещё 15 пушистых зверьков обретут новый дом на территории Мамаева кургана. Белочек выпустят вечером 13 июля в зеленой зоне Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Белки были доставлены из Подмосковья и уже прошли все карантинные мероприятия. Это стало возможно благодаря поддержке Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Для белок будут изготовлены домики и развешаны дополнительные кормушки. Кроме того, будет обновлена информация для посетителей с рекомендациями по их кормлению.

Напомним, что белки появились на Мамаевом кургане в 2017 году. Их подарил волгоградцам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донсков, который в День Победы принимал участие в открытии Аллеи России в Мемориальном парке комплекса. Животные прекрасно себя чувствуют, облюбовав деревья на западном склоне Мамаева кургана. Весной текущего года у них появилось потомство.

Планируемая дата мероприятия: 13 июля в 20:00



