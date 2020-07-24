Теперь ознакомиться и приобрести сувенирную продукцию музея-заповедника «Старая Сарепта» можно с помощью электронного каталога. Даже не посещая музей вы сможете приобрести книги по истории Сарепты, магниты, открытки, мед, пряники по рецептам XVIII века, нардек, арбузный кофе, керамическую посуду ручной работы и многое другое. А главный сувенир — горчичное масло и горчица.

Также в сувенирной лавке музея-заповедника всегда в наличии сувениры, посвященные и Волгограду в целом: кружки, ручки, керамическая посуда с изображением достопримечательностей города-героя, эксклюзивные блокноты, статуэтки и многое другое.

Электронный каталог сувенирной продукции размещен на официальном сайте и в социальных сетях музея. В нем представлен широкий ассортимент сувениров на любой вкус и кошелек.

Сувенирная лавка музея-заповедника предлагает и оригинальную продукцию, в том числе представительскую. Сегодня бизнес-подарки – это часть делового общения и важная деталь в сотрудничестве. У вас есть возможность сделать заказ на корпоративные сувениры партнерам, коллегам или руководителю. Такие представительские подарки станут одновременно интересным, индивидуальным и функциональным презентом.

Осуществляется доставка продукции по Волгограду и Волжскому.



