Работа на полях идет полным ходом, аграрии собирают урожай ранних зерновых и уже преодолели рубеж в два миллиона тонн. Но это не предел, убрано пока лишь 40% посевной площади, что превышает 800 тысяч гектаров.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, средняя урожайность составляет 27 ц/га, что превышает прошлогодний показатель на три центнера с гектара. Самый высокий показатель у аграриев Еланского района — 37,4 ц/га.

Работы по уборке урожая ведутся уже во всех районах Волгоградской области, темп жатвы остается высоким. Среди муниципальных образований в уборочной кампании по-прежнему лидирует Октябрьский район, где намолот превысил 218 тысяч тонн. Далее по валовому сбору следуют аграрии Котельниковского района с показателем 190,6 тысячи тонн и земледельцы Чернышковского района, которые намолотили более 144 тысяч тонн. Планку в сто тысяч тонн уже преодолели в Калачевском, Клетском, Суровикинском и Серафимовичском районах.

Жатва продолжается, для выполнения поставленных задач аграрии обеспечены всем необходимым. Оперативно все возникающие вопросы решает областной штаб, который координирует уборочную кампанию в круглосуточном режиме.



