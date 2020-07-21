«Концессии водоснабжения» подводят итоги первого полугодия. С начала года компания обновила более 5 км водопроводных сетей и 3,5 км канализационных. Замена изношенных сетей продолжает давать результат. За эти полгода количество крупных аварий на сетях водопровода сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество засоров на сетях канализации уменьшилось на 11%.

Одна из самых крупных работ этого года – обновление коммуникаций к Дому культуры Тракторозаводского района, объекту культурного наследия. Там завершены работы по первому этапу: проложены 153 метра водопровода и 134 метра канализации. Второй этап реконструкции запланирован на осень.

Также концессии ведут строительство новой канализационной сети к посёлку Тир в Краснооктябрьском районе. В настоящее время подрядная организация завершает прокладку коллектора. Частные домовладения по улицам Черноярская, Волочаевская, Обороны Севастополя переулку Транспортный впервые подключат к централизованной канализации, которой раньше здесь не было.

Работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Сети водоснабжения обновлены на улицах Гороховцев, Елецкая, Моздокская, Янтарная, Дзержинского, Шадринская. Сети канализации заменены на улицах 50 лет Октября, П. Осипенко.

Перекладка сетей и прокладка новых делаются с расчетом, чтобы в случае необходимости отключения потребителей были минимальными, и люди не испытывали неудобств от кратковременного прекращения подачи питьевой воды.

Кроме обновления сетей, модернизация идет и на насосных станциях. Сейчас на водопроводных и канализационных насосных станциях установлены современные насосы, обладающие большей производительностью и экономичностью. Современное оборудование позволяет отслеживать давление в магистральных сетях и при необходимости корректировать его. Это напрямую влияет на надежность водоснабжения абонентов и снижение аварийности, поскольку соблюдаются оптимальные гидравлические режимы сетей.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило более чем на треть снизить аварийность на сетях и на 43% снизить потери воды в сети.



