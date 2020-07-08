В регионе продолжается работа по обеспечению детей-сирот жильем. Так, с начала текущего года было закуплено 148 квартир, 125 из которых расположены в новостройках Волгограда и Волжского. До конца июля запланировано проведение аукциона на покупку еще 36 квартир в областном центре.

По информации комитета строительства Волгоградской области, требования к качеству приобретаемого жилья для детей-сирот остаются высокими — к рассмотрению принимаются готовые однокомнатные квартиры с отделкой «под ключ», оборудованные кухонными плитами и новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. Жилплощадь приобретается в домах, расположенных вблизи социальной и транспортной инфраструктуры. С начала текущего года ключи от новых квартир получили 26 человек. Всего в 2020 году планируется обеспечить жильем 350 детей-сирот.

Напомним, с 2014 года регион стабильно перевыполняет показатель, установленный Минпросвещением РФ. По итогам 2019 года в Волгоградской области порядка 500 детей-сирот были обеспечены постоянным и временным жильем.



