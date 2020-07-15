Забыть о пыльном городе и суете рабочих будней поможет прогулка по чудесному саду, которую можно совершить даже не выезжая за пределы города. Такую возможность волгоградцам предлагает Ботанический сад, который открывается для прогулок. Новый формат работы — ботаническая прогулка доступен с 15 июля.

По данным пресс-службы Ботанического сада, в Волгограде прогулки будут проходить по вторникам и четвергам в режиме работы ботанического сада с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 обед. Во время прогулки можно будет увидеть цветение клематисов, лилейников, кувшинок и хосты.

Тропическая оранжерея в Волжском работает только в режиме фотосессий.

Стоимость входного билета 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно, продолжительность прогулки 1 час.

В дни прогулок на территории ботанического сада научные сотрудники будут отвечать на все вопросы. Их легко можно будет найти по фирменной футболке с логотипом ботанического сада.

В целях безопасности при себе иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Все подробности можно узнать на официальной странице Ботанического сада по ссылке.



