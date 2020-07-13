Как в этом году пройдет празднование главного для металлургов дня, а следом и не менее важных – Дня строителя и Дня шахтера? Отмечать День металлурга предприятия РУСАЛа будут вместе, с размахом, онлайн. Какие мероприятия приготовили организаторы праздничного марафона для сотрудников Компании?

С 8 по 14 июля пройдет игра для детей сотрудников «АЛЮМЛЭНД: загадки города будущего».

Онлайн-игра проводится в закрытой группе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/alumland для детей в возрасте от 10 до 15 лет включительно.

Ребят ждут интересное время препровождение, творческое развитие в период школьных каникул, новые знакомства и возможность выиграть ценные подарки, включая велосипед. Также среди призов: самокаты, аудиоколонки, рюкзаки, алюминиевые емкости для воды. Утешительные презенты ждут каждого зарегистрировавшегося участника.

Каждый день в 8 утра по Москве в группе игры участник получает задания и зарабатывает баллы. Например, его попросят поделиться собственным ноу-хау с использованием алюминия для города будущего, смастерить из фольги игрушечное транспортное средство будущего и так далее. На каждое задание будет отводиться определенное время, результат оценят другие участники игры – они будут ставить лайки работам.

Родителей приглашают помочь ребятам с выполнением заданий – вспомнить детство и устроить небольшой семейный тимбилдинг.

10 июля запустилось радио «РУСАЛ.FM».

В пятницу, 10 июля, с 10:00 до 14:00 по Москве онлайн-радиостанция «РУСАЛ.FM» впервые выйшел в эфир с праздничной программой «На одной волне». Программа охватила все часовые пояса и все города присутствия Компании.

В программе: марафон поздравлений – руководители Компании передадут пожелания работникам, «народные новости» – сотрудники поделятся с аудиторией рассказами о важных событиях в их жизни, они также смогут позвонить в прямой эфир, чтобы передать привет семье или поздравление коллегам, услышать интервью с работниками работниками и топ-менеджерами Компании, поучаствовать в играх и блицах, напеть вместе с ведущими проверенные временем музыкальные хиты.

Радио вещает в неавторизованной части портала «РУСАЛ ОНЛАЙН». Чтобы прослушать эфир, перейдите по ссылке https://online.rusal.ru/. Сотрудники производства могут слушать эфир через радиоточки на предприятиях.

С 11 по 15 июля сотрудники Компании сразятся за титул победителя квиза «Вокруг света за 5 дней» и приз – электросамокат каждому участнику команды-победителя.

Квиз пользуется огромной популярностью среди сотрудников – за 4 дня регистрации на специальном сайте игры более 600 сотрудников Компании подали заявки на участие, а одними из первых на игру зарегистрировались молодежные советы РУСАЛа. На квиз заявлялись не только команды, но и индивидуальные участники, которым организаторы помогли объединиться в команды с другими игроками.

Квиз – это захватывающее путешествие по огромному и разнообразному миру РУСАЛа: за пять дней участники побывают в 10 странах и 30 городах, выполнят 20 увлекательных миссий. Для выполнения заданий им понадобятся не только профессиональные знания, но и креативное мышление, острый ум, широкий кругозор. Это будет настоящая проверка на прочность и быстроту принятия решений, гонка, в которой победят сильнейшие и дружнейшие.

Точки квиза носят имена стран присутствия РУСАЛа. На каждой из точек командам предстоит: «зачекиниться» – ответить на географический вопрос теста, посвященного названию точки и выполнить интерактивную миссию.

Соревнование проходит в двух номинациях: топ-3 лучших команд и топ-20 самых активных игроков. За 1 место каждый участник команды-победителя получит электросамокат, за 2 место – самокат, за 3 место – аудиоколонку.

Кульминацией праздника станет развлекательное телешоу «Вечерний РУСАЛ», которое пройдет в прямом эфире в пятницу 17 июля в 16:00 по Москве.

В канун Дня металлурга сотрудники Компании соберутся перед экранами смартфонов, домашних компьютеров или смарт-ТВ, чтобы в режиме реального времени отметить праздник, посмотрев развлекательное шоу. Гостями прямого эфира «Вечернего РУСАЛа» в московской телестудии станут коллеги и приглашенные гости. Общение пройдет в неофициальной дружеской атмосфере, раскрыться с новой стороны гостям поможет ведущий, который работает в жанре стендап-комедии. Гостями программы будут топ-менеджеры РУСАЛа, звездные гости и известные спортсмены. Ведущие дадут слово детям, проведут опрос на улицах Москвы на знание РУСАЛа, алюминия, а также истории профессионального праздника День Металлурга. Живой звук будет частью программы, в студии будут звучать известные хиты.

Зрители увидят коллег в прямом эфире, смогут позвонить в студию и заказать любимую композицию у ди-джея, услышать музыкальное поздравление и стать свидетелем того, как все города присутствия РУСАЛа – от самого восточного до самого северного – соединятся в видеоперекличке.

Посмотреть «Вечерний РУСАЛ» можно будет на корпоративном портале и на смарт-ТВ.

Так пройдет один из самых необычных Дней металлурга в истории РУСАЛа. Интернет стирает границы, и у нас есть возможность встретиться всем вместе на одной праздничной площадке, несмотря на расстояния и часовые пояса.



