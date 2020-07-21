Сезон РПЛ 2020-2021 стартует в начале августа. Точная дата станет известна в ближайшее время, собственно, как и окончательный состав участников будущего розыгрыша. Для волгоградского зрителя нынешний сезон особенный – в РПЛ, спустя 16 лет отсутствия, вернулся «Ротор». Спортивный портал vseprosport.ru сообщает подробности подготовки волгоградцев к новому сезону.

Слухи об отказе «Ротора» от РПЛ – фейк

«Ротор» получил путевку в РПЛ после того, как РФС официально отказался от доигровки ФНЛ в середине мая. Результаты были зафиксированы по состоянию на середину марта, когда сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. К тому моменту во втором круге команды сыграли лишь два матча, а всего в чемпионате провели 27 туров. На вершине таблицы оказался «Ротор», вторыми были «Химки». Казалось бы, обе команды должны претендовать на повышение, но если «Ротор» быстро заявил, что готов играть в РПЛ, то «Химки» до сих пор не определились со своим будущим.

За прошедшие три месяца в прессе не раз появлялись слухи о том, что волгоградская команда откажется от участия в РПЛ. Что самое удивительное, в последний раз такой «вброс» в прессу произошел менее чем через неделю после встречи руководителей клуба с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На встрече политик ясно дал понять, что повышение «Ротора» в классе – долгожданное и радостное событие. «На сегодняшний день мы уже получили лицензию и решение принято: «Ротор» будет играть в Премьер-Лиге. Этого дня мы все ждали 16 лет!», – заявил губернатор. Не вполне ясно, кому распространение этих слухов выгодно, кроме, пожалуй, вылетающих из РПЛ команд. С опровержением этим домыслам позднее дополнительно выступил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский, который объявил о планах подготовки к новому сезону: «Эта информация — фейк. Все хорошо, мы готовимся к сезону в РПЛ. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск».

Что происходит сейчас?

Сейчас «Ротор» на тех самых сборах в Кисловодске, о которых сообщил Рекечинский. Изменения в команде есть, однако они коснулись только нескольких позиций в составе. По мнению некоторых экспертов, главный трансфер волгоградцев – сохранение на тренерском мостике специалиста Александра Хацкевича. Судя по всему, у белорусского тренера есть кредит доверия от руководства.

На сборах «Ротор» успел провести несколько товарищеских матчей с командами ПФЛ, уверенно одерживая в них победы. Однако, болельщики выражают недовольство,

дескать, перед стартом в сильнейшей лиге России, надо играть с более статусными соперниками. Тут, правда, есть заминка. Найти себе серьезных спарринг-партнеров достаточно тяжело. К примеру, «Химки» для подготовки к полуфиналу Кубка России по футболу играли с «Торпедо» и «Спартаком-2» в Москве, «Балтика» также готовится к сезону в столице. На юге достойных и не занятых сейчас соперников не так уж много, вот и приходится играть с «Легионом», «Волгарем» и «Машуком».

Что может измениться?

Формально, состав участников РПЛ будет объявлен 23 июля, когда РФС и РПЛ проведут общее собрание клубов и подведут итоги сезона в России. На собрании будет решен вопрос о вылете команд из РПЛ и принятии на их место клубов ФНЛ. Собственно, вопрос с «Ротором» после прошедшего в июне лицензирования, должен быть закрыт без проволочек, тогда как статус «Химок» (на вход) и «Крыльев Советов» (на выход) останется неясным до самого конца чемпионата (точнее, до розыгрыша финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками»).

Впрочем, волгоградцам до Самары и Подмосковья дела нет. «Ротору» нужно усиленно готовится к старту сезона, по-возможности, привлекать новых спонсоров и усиливать состав, а жителям региона надеяться, что на красавец-стадион в Волгограде в новом сезоне пустят зрителей. Тогда, кто бы туда не пожаловал – самарцы, питерцы, москвичи, казанцы, ростовчане или краснодарцы, всех там встретят с распростертыми объятиями. Но, при случае, оставят без очков.



