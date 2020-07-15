В природных парках Волгоградского региона стартует долгожданный туристический сезон 2020. Сотрудники природных парков заранее готовились к открытию сезона и отдыхающим предлагают разнообразную программу отдыха с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий» готовы предложить туристам-одиночкам и компаниям пешие и автомобильные экскурсионные маршруты, а также несколько разновидностей водных сплавов — «Weekend счастливый», «Weekend длинный», «Дорогой Степана Разина» и другие.

В увлекательном путешествии на байдарках по местным рекам можно искупаться сразу в двух реках, порыбачить, вечерами отведать ухи из свежей рыбы. Во время остановок туристы смогут отдохнуть на песчаных пляжах, заночевать в палатках на подготовленных специальных площадках. Все это сопровождается увлекательными рассказами инструкторов об удивительной истории Донского края, посещениями древних скандинавских валунов и других достопримечательностей. При этом туристам будет предоставлено необходимое снаряжение, байдарки, палатки, костровые принадлежности; обеспечен трансфер от офиса парка в г.Серафимович на ул.Подтелкова 63.

На днях природный парк «Нижнехопёрский» посетили гости из Смоленска. В ходе организованной экологами экскурсии «Есть на свете такой уголок» они познакомились с красотами Шакинской дубравы и туристическими объектами станицы Букановская. Сотрудники парка показали экскурсантам памятный сквер им. М.А. Шолохова, братские захоронения станицы, церковь «Покрова Пресвятой Богородицы», музей истории и культуры казачества. Смоляне узнали об удивительно богатой истории казачьего края, его самобытном этносе, традициях и фольклоре. Отдельный рассказ был посвящен писателю Михаилу Шолохову, жизнь и творчество которого были тесно связаны со станицей Букановской. Это в его честь на реке Хопёр названа «Шолоховская коса» — любимое место рыбалки и отдыха автора «Тихого Дона».

Первые туристы появились и в природном парке «Щербаковский». Экскурсанты, как обычно, отдают предпочтение таким туристическим маршрутам как «Ландшафты природного парка «Щербаковский», «Столбичи и Щербаковский сброс», «Щербаковская балка» и «Ураков бугор».

Кроме жителей Волгоградской области, парк посетили путешественники из Новокузнецка, Перми, Ижевска, Москвы. В течение недели сотрудники парка проводят, как правило, 7-8 экскурсий. Холодная речка Щербаковка, тенистый пойменный лес и подготовленные площадки для отдыха привлекут любого, предпочитающего отдых на природе. Только за последнее время знаменитую Щербаковскую балку посетили более трех сотен человек.



