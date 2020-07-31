С 31 июля в регионе возобновляется работа пригородного поезда Петров Вал – Ильмень. Курсирование поездов по маршруту возобновляется в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 31 июля назначаются следующие пригородные поезда:

— № 6529 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по пятницам в 17:10, прибытием на ст. Ильмень в 19:16;

— № 6530 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по пятницам в 19:40, прибытием на ст. Петров Вал в 21:46.

Со 2 августа назначаются следующие пригородные поезда:

— № 6525 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по воскресеньям в 8:12, прибытием на ст. Ильмень в 10:22;

— № 6526 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по воскресеньям в 12:14, прибытие на ст. Петров Вал в 14:20.

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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru



