Пассажирам, которые будут приобретать билеты онлайн на пригородные поезда, курсирующие в Волгоградской и Астраханской областях, предоставляется скидка в размере 5%. Такая возможность будет доступна при покупке билета за полную стоимость.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», данную акцию проводит АО «Волгоградтранспригород» с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда. По условиям акции, для получения скидки проездной документ необходимо приобрести через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам».

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Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. С помощью мобильных приложений можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.



