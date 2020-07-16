Компания РУСАЛ уже давно занимается реализацией различных социальных проектов. Здесь и ремонт ДК Тракторозаводского района, и праздники в школах-интернатах, и даже уборка мусора на набережной. В этот раз компания решила помочь школьникам разнообразить свое время на перемене и построила детскую площадку на территории Ерзовской школы.

Традиции социальной активности компании были заложены еще ее основателем Олегом Дерипаской. Только за последний год в нашем регионе было выделено более 20 млн. рублей на реализацию различных социальных проектов.

«Во-первых, социальные проекты для нас не менее важны, чем решение каких-то проблем на промышленной площадке завода. РУСАЛ — компания социально ориентирована. У нас создан центр социальных программ, который эту стратегию реализовывает. Несмотря ни на какие кризисы, санкции и прочие явления, мы находим средства и возможность воплотить данные проекты, — поделился Ю. В. Моисеев, генеральный директор «РУСАЛ Волгоград» — Приоритетная задача для компании – создавать общественное пространство, в котором можно было бы комфортно жить и работать».

Детская площадка, как считает руководство школы, лишь начало: «Мы думаем, что нас ждет большое сотрудничество с РУСАЛОМ, у нас есть еще над чем тут поработать. Все наши совместные дела на благо детишек будут нам обоюдно приятны» — рассуждает директор школы Мединцов В. В.

Со стороны администрации тоже ощущалась поддержка. Глава поселения Зубанков С. В. рассказал, как начиналось строительство площадки: «В 19 году главе муниципального района поступило предложение от РУСАЛа на территории Ерзовки сделать детскую площадку. Потом выбрали именно это место, потому что оно наиболее безопасно и находится недалеко от входа в школу. Площадку решили сделать большой, так как в этой школе в младших классах учится очень много детей, необходимо было, чтобы ученики во время перемены под присмотром учителей могли где-то физически и эмоционально отдохнуть».

Уже в 2019 году во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа были установлены 17 современных детских комплексов, а в 2020 РУСАЛ завершит установку еще 6 современных детских площадок. На эти цели инвестиции компании в период с 2019 по 2020 год составили около 30 млн. рублей. Обычно такие площадки строятся в крупных городах, а в таких поселениях типа Ерзовки это пока что большая редкость.



