Аграрии региона бьют производственные рекорды. За время уборочной кампании 2020 с полей было собрано уже почти 3,5 млн тонн зерна. Рекордные 55 центнеров с гектара составила урожайность озимой пшеницы в одном из хозяйств Новониколаевского района — достигать таких показателей аграриям позволяют не только труд и опыт, но и внедрение передовых технологий, а также привлечение государственных средств.

Напомним, господдержка АПК региона в январе-июне превысила 2,28 миллиона рублей, что более чем на 600 миллионов больше в сравнении с прошлогодним отчетным периодом. Более 1,4 тысячи волгоградских сельхозпроизводителей получили своевременную помощь.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, почти 3,5 миллиона тонн зерна уже собрали земледельцы региона. Жатва высоким темпом идет на всей территории области. Например, аграрии Новониколаевского района уже намолотили почти 130 тысяч тонн зерна. Один из самых высоких показателей урожайности — в ООО «Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А.», где с одного гектара озимой пшеницы собирают 55 центнеров.



