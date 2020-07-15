Ещё один пляж будет официально открыт для волгоградцев. На этот раз к открытию готовят пляж на острове Сарпинский в Кировском районе.

По данным РИАЦ, данный пляж станет третьим в Волгограде. 14 июля водолазы должны были приступить к расчистке дня реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. Дальнейшее благоустройство прибрежной территории будет проведено в рамках муниципально-частного партнерства. К открытию места отдыха у воды в Кировском районе будут оборудованы раздевалками, биотуалетами, шезлонгами и зонтами. Так, будут функционировать площадка для волейбола и специальный бассейн для ребят младшего возраста.

Что касается мест отдыха на правом берегу Волги, то окончательное решение об открытии пляжа примет Роспотребнадзор после экспертизы воды, почвы и воздуха – накануне специалисты уже отобрали пробы. Также ведется подготовка прибрежной территории для отдыха волгоградцев в Советском районе в микрорайоне Тулака.



