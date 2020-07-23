К регулярным рейсам возвращается фирменный поезд «Волгоград», который вновь будет курсировать ежедневно.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», поезд №1/2 «Волгоград» сообщением Волгоград – Москва начинает курсировать с 23 июль. Ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионах данный поезд отправлялся через день.

Поезд отправляется из Волгограда в 16:30, прибывает в Москву на следующие сутки в 9:30. С Павелецкого вокзала Москвы поезд отправляется в 14:05, прибывает в Волгоград на следующие сутки в 9:15.

Время в пути из Волгограда до Москвы составляет 18 часов, в обратном направлении – 18 часов 10 минут.

Продажа билетов уже открыта. Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения »РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

***

Напомним, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.



