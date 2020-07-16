Воспитанники детского сада № 246 на улице Даугавской в Советском районе, ремонт которого был завершен в начале лета, будут заниматься на новом оборудование. Оснащение детского сада игровым и развивающим оборудованием подходит к завершению. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 воспитанников, в том числе малышей ясельного возраста – от полутора до трех лет.

По данным городской администрации, в детский сад уже завезли интерактивные доски для занятий, «сухой» бассейн, игровые горки, в музыкальном зале появилось электронное пианино, а в физкультурном — массажные коврики и яркое оборудование для игры в кегли. Все приобретенное оборудование – отечественного производства, выполнено из качественных и экологически чистых материалов.

Работы по реконструкции здания дошкольного учреждения на ул. Даугавской завершились в начале лета. Общая площадь здания выросла с 1,1 тысячи до 2,9 тысячи квадратных метров. В числе прочего был усовершенствован пищеблок, который теперь оснащен современным технологическим, в том числе холодильным, оборудованием. Готовые блюда будут доставлять в группы с помощью специального лифта. Расширение пространства также позволило оборудовать в детском саду кабинеты для дополнительного образования воспитанников, для работы учителя–логопеда и педагога-психолога, увеличить зону медблока, обустроить необходимые санитарно-бытовые помещения. Выросло и количество групп: вместо шести их стало десять — девять с 12-часовым пребыванием и одна группа кратковременного пребывания. На территории рядом с детским садом проведено комплексное благоустройство, оформлены пешеходные зоны, проезды и тротуары, выполнено озеленение, смонтировано наружное освещение. Застройщик также обновил игровые и спортивные площадки, для каждой группы по периметру здания установлены теневые навесы с малыми архитектурными формами.



