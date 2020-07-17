Отключение газа в Дзержинском районе, которое планировалось на 29 июня, было перенесено на 30 июля. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с изменениями в графике проведения ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения, дата временной приостановки поставки газа потребителям Дзержинского района Волгограда перенесена с 29 июня на 30 июля 2020 г. с 6:00 до 21:00. Поставка газа будет приостановлена по следующим адресам:

  • бул. 30-Летия Победы,  6, 16, 17а, 17б, 17д, чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40,  56,  60, 60а,  64,  66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;
  • ул. Землячки,  44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62а, 66а;
  • ул. 8ой Воздушной Армии,  15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54;
  • ул. К. Симонова,  чётн.18-40, 19а, 19б, 27, 31, 31а;
  • ул. Космонавтов,  17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;
  • ул. им. И.В. Морозова,  3, 5, 7, 9;
  • ул. Московская,  3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23,  нечёт.27-35;
  • ул. Качинцев,  чётн.108-114, 120, 122, 124;
  • ул. Новодвинская,  чётн.24-38, чётн.42-54;
  • пр. Жукова,  106, 112;
  • ул. Новосокольническая,  9а;
  • ул. Качинцев,  38а, нечёт.51-57, 57б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б,  86б,  92б,  92г, 92д,  94а, 94б, 94г;
  • ул. Качинцев-Демьянова,  5;
  • ул. Тищенко,  27, 31, 33, 35;
  • ул. Смоленская,  21а, 24(1), 24(3), 28;
  • ул. Демьянова,  11, 20, 26;
  • ул. Артекская,  16а, 17, 18;
  • ул. Тукая,  1, 3а, нечёт.5-11, 15, 19, 19а;
  • ул. Мемельская,  6, 8;
  • ул. Преображенская,  3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;
  • ул. Демьянова-Преображенская, 1;
  • ул. Мартовская,  2-5, чётн.8-16;
  • пр. Жукова,  98 (1-15), 102(1-43);
  • ул. Московская,  4б, 9д, 14;
  • ул. Закарпатская,  1, 1а, нечёт.9-27;
  • ул. Великолукская,  1, 1а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38а, 39, 40, 42;
  • ул. Новосокольническая,  2-7, нечёт.9-21, 13а, 21а, 23, 55;
  • ул. Мариновская,  1-4, 6-43;
  • ул. Береславская,  1-16, 11а, 18-42, 44, баня;
  • ул. Водораздельная,  1-4, 1а, 6, 7а, 8-37, 17а, 39, 40, 42, 44;
  • пер. Ново-Устюжский,  1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18а;
  • ул. Качинцев,  84, чётн.90-100, 84б, 92а, 100а;
  • бул. 30-Летия Победы,  6, 16, 17а, 17б, 17д, чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;
  • ул. Землячки,  44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62а, 66а;
  • ул. 8ой Воздушной Армии,  15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54;
  • ул. К. Симонова,  чётн.18-40, 19а, 19б, 27, 31, 31а;
  • ул. Космонавтов,  17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;
  • ул. им. И.В. Морозова,  3, 5, 7, 9;
  • ул. Московская,  3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23,  нечёт.27-35;
  • ул. Качинцев,  чётн.108-114, 120, 122, 124;
  • ул. Новодвинская,  чётн.24-38, чётн.42-54;
  • пр. Жукова,  106, 112;
  • ул. Новосокольническая,  9а;
  • ул. Качинцев,  38а, нечёт.51-57, 57б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б, 86б, 92б, 92г, 92д, 94а, 94б, 94г;
  • ул. Качинцев-Демьянова,  5;
  • ул. Тищенко,  27, 31, 33, 35;
  • ул. Смоленская,  21а, 24(1), 24(3), 28;
  • ул. Демьянова,  11, 20, 26;
  • ул. Артекская,  16а, 17, 18;
  • ул. Тукая,  1, 3а, нечёт.5-11, 15, 19, 19а;
  • ул. Мемельская,  6, 8;
  • ул. Преображенская,  3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;
  • ул. Демьянова-Преображенская, 1;
  • ул. Мартовская,  2-5, чётн.8-16;
  • пр. Жукова,  98 (1-15), 102(1-43);
  • ул. Московская,  4б, 9д, 14;
  • ул. Закарпатская,  1, 1а, нечёт.9-27;
  • ул. Великолукская,  1, 1а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38а, 39, 40, 42;
  • ул. Новосокольническая,  2-7, нечёт.9-21, 13а, 21а, 23, 55;
  • ул. Мариновская,  1-4, 6-43;
  • ул. Береславская,  1-16, 11а, 18-42, 44, баня;
  • ул. Водораздельная,  1-4, 1а, 6, 7а, 8-37, 17а, 39, 40, 42, 44;
  • пер. Ново-Устюжский,  1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18а;
  • ул. Качинцев,  84, чётн.90-100, 84б, 92а, 100а.
  • ул. Киевская,  1а;
  • ул. Пятиизбянская,  21;
  • ул. 51-я Гвардейская,  62, 66, 68, 70, 72-77, 79, 81, 83;
  • ул. Талловская,  3-11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22;
  • ул. Камышовая,  1, 3, 5, 7, 17, 20;
  • ул. Кроткая,  5, 7, 8, 9, 11, 11б, 14, 15, 16, 18;
  • ул. Красная,  чётн.4-14, 12б;
  • ул. Землячки,  33;
  • ул. 8ой Воздушной Армии,  9а, 14, 14а, 16, 66;
  • ул. Космонавтов,  34, 36, 36а, 59, 61;
  • ул. Танкистов,  1, 1а, 3-9, 3а, 5а, 12, 16, 18, 20;
  • ул. Восточно-Казахстанская,  чётн.6-18, 18а;
  • ул. 51 Гвардейская,  40, 42, 44, 46, 50, 52-57, 61, 63, 65;
  • ул. Шекснинская,  34, 34а, 38, 40, 46, чётн.58-68, нечётн.79-103, 81а, 103а;
  • ул. Пятиизбянская,  23;
  • ул. Шекснинская,  чётн.58-68, 79, 81, 81а,  нечётн.93-103, 103а,  (на обслуживании ООО «Спецтеплосервис»);
  • пр. Дорожников,  44,  (на обслуживании ООО «Спецтеплосервис»).

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:
54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),
34-04-34 («Контакт-центр»).