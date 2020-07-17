Отключение газа в Дзержинском районе, которое планировалось на 29 июня, было перенесено на 30 июля. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с изменениями в графике проведения ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения, дата временной приостановки поставки газа потребителям Дзержинского района Волгограда перенесена с 29 июня на 30 июля 2020 г. с 6:00 до 21:00. Поставка газа будет приостановлена по следующим адресам:

бул. 30-Летия Победы, 6, 16, 17а, 17б, 17д, чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62а, 66а;

ул. 8ой Воздушной Армии, 15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54;

ул. К. Симонова, чётн.18-40, 19а, 19б, 27, 31, 31а;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;

ул. им. И.В. Морозова, 3, 5, 7, 9;

ул. Московская, 3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23, нечёт.27-35;

ул. Качинцев, чётн.108-114, 120, 122, 124;

ул. Новодвинская, чётн.24-38, чётн.42-54;

пр. Жукова, 106, 112;

ул. Новосокольническая, 9а;

ул. Качинцев, 38а, нечёт.51-57, 57б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б, 86б, 92б, 92г, 92д, 94а, 94б, 94г;

ул. Качинцев-Демьянова, 5;

ул. Тищенко, 27, 31, 33, 35;

ул. Смоленская, 21а, 24(1), 24(3), 28;

ул. Демьянова, 11, 20, 26;

ул. Артекская, 16а, 17, 18;

ул. Тукая, 1, 3а, нечёт.5-11, 15, 19, 19а;

ул. Мемельская, 6, 8;

ул. Преображенская, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;

ул. Демьянова-Преображенская, 1;

ул. Мартовская, 2-5, чётн.8-16;

пр. Жукова, 98 (1-15), 102(1-43);

ул. Московская, 4б, 9д, 14;

ул. Закарпатская, 1, 1а, нечёт.9-27;

ул. Великолукская, 1, 1а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38а, 39, 40, 42;

ул. Новосокольническая, 2-7, нечёт.9-21, 13а, 21а, 23, 55;

ул. Мариновская, 1-4, 6-43;

ул. Береславская, 1-16, 11а, 18-42, 44, баня;

ул. Водораздельная, 1-4, 1а, 6, 7а, 8-37, 17а, 39, 40, 42, 44;

пер. Ново-Устюжский, 1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18а;

ул. Качинцев, 84, чётн.90-100, 84б, 92а, 100а;

бул. 30-Летия Победы, 6, 16, 17а, 17б, 17д, чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62а, 66а;

ул. 8ой Воздушной Армии, 15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54;

ул. К. Симонова, чётн.18-40, 19а, 19б, 27, 31, 31а;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;

ул. им. И.В. Морозова, 3, 5, 7, 9;

ул. Московская, 3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23, нечёт.27-35;

ул. Качинцев, чётн.108-114, 120, 122, 124;

ул. Новодвинская, чётн.24-38, чётн.42-54;

пр. Жукова, 106, 112;

ул. Новосокольническая, 9а;

ул. Качинцев, 38а, нечёт.51-57, 57б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б, 86б, 92б, 92г, 92д, 94а, 94б, 94г;

ул. Качинцев-Демьянова, 5;

ул. Тищенко, 27, 31, 33, 35;

ул. Смоленская, 21а, 24(1), 24(3), 28;

ул. Демьянова, 11, 20, 26;

ул. Артекская, 16а, 17, 18;

ул. Тукая, 1, 3а, нечёт.5-11, 15, 19, 19а;

ул. Мемельская, 6, 8;

ул. Преображенская, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;

ул. Демьянова-Преображенская, 1;

ул. Мартовская, 2-5, чётн.8-16;

пр. Жукова, 98 (1-15), 102(1-43);

ул. Московская, 4б, 9д, 14;

ул. Закарпатская, 1, 1а, нечёт.9-27;

ул. Великолукская, 1, 1а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38а, 39, 40, 42;

ул. Новосокольническая, 2-7, нечёт.9-21, 13а, 21а, 23, 55;

ул. Мариновская, 1-4, 6-43;

ул. Береславская, 1-16, 11а, 18-42, 44, баня;

ул. Водораздельная, 1-4, 1а, 6, 7а, 8-37, 17а, 39, 40, 42, 44;

пер. Ново-Устюжский, 1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18а;

ул. Качинцев, 84, чётн.90-100, 84б, 92а, 100а.

ул. Киевская, 1а;

ул. Пятиизбянская, 21;

ул. 51-я Гвардейская, 62, 66, 68, 70, 72-77, 79, 81, 83;

ул. Талловская, 3-11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22;

ул. Камышовая, 1, 3, 5, 7, 17, 20;

ул. Кроткая, 5, 7, 8, 9, 11, 11б, 14, 15, 16, 18;

ул. Красная, чётн.4-14, 12б;

ул. Землячки, 33;

ул. 8ой Воздушной Армии, 9а, 14, 14а, 16, 66;

ул. Космонавтов, 34, 36, 36а, 59, 61;

ул. Танкистов, 1, 1а, 3-9, 3а, 5а, 12, 16, 18, 20;

ул. Восточно-Казахстанская, чётн.6-18, 18а;

ул. 51 Гвардейская, 40, 42, 44, 46, 50, 52-57, 61, 63, 65;

ул. Шекснинская, 34, 34а, 38, 40, 46, чётн.58-68, нечётн.79-103, 81а, 103а;

ул. Пятиизбянская, 23;

ул. Шекснинская, чётн.58-68, 79, 81, 81а, нечётн.93-103, 103а, (на обслуживании ООО «Спецтеплосервис»);

пр. Дорожников, 44, (на обслуживании ООО «Спецтеплосервис»).

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



