Начиная с 10 июля волгоградцы смогут виртуально посетить новую выставку «Народ и армия едины» Центра документации новейшей истории Волгоградской области, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет доступна на официальном сайте Центра.

По данным комитет культуры Волгоградской области, экспозиция включает в себя материалы из фондов Центра документации новейшей истории Волгоградской области. Основной идеей выставки является раскрытие целостной картины далеких тяжелых дней Великой Отечественной войны, наполненных борьбой с немецко-фашистскими захватчиками и тяжелым трудом, которая складывается из отдельных портретов, фрагментов жизни советских людей, запечатленных на старых фотоснимках.

Кроме того, на сайте Центра можно познакомиться с другой виртуальной выставкой «Солдатами не рождаются: подвиги советских граждан в Сталинградской битве». В экспозиции представлен широкий спектр архивных документов, которые позволяют увидеть яркие примеры мужества, героизма и боевой доблести советских граждан в Сталинградском сражении, а также проследить их дальнейшую судьбу. Прежде всего, это документы личного происхождения: воспоминания и письма участников боевых действий; а также газетные статьи, материалы партийных и комсомольских органов, фотодокументы. С материалами выставки можно ознакомиться в разделе «Выставки документов».



