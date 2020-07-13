С мероприятиями сейчас не густо, поэтому астрономы предлагают нам понаблюдать за Юпитером, который можно будет рассмотреть в небе уже 14 июля. В этот день самая большая планета Солнечной системы вступает в противостояние с Солнцем.

Во вторник Юпитер окажется ближе к Земле, и будет полностью освещаться и сиять солнечным светом. Планету можно будет наблюдать в небе всю ночь. По признанию астрономов, рассмотреть некоторые детали облачных полос Юпитера можно будет в телескоп среднего размера или даже в бинокль.

Противостоянием называют положение, когда любая из планет находится на линии, соединяющей Землю и Солнце. При этом голубая планета находится посередине других небесных объектов. В целом это астрономическое событие продлится до сентября 2020-го, но наиболее ярко Юпитер будет сиять с полуночи 14 июля.



